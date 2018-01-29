Жители Ставрополя бунтуют по поводу вывоза мусора

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На горячую линию городской администрации Ставрополя поступило рекордное количество звонков. Жители интересуются графиком вывоза мусора, которого во дворах накопилось очень много.

Жители Ставрополья очень обеспокоенны порядком вывоза бытовых отходов с городских дворов. Дело в том, что в последнее время мусор вывозится крайне редко, что приводит к возникновению антисанитарии.

Со своими жалобами население обращается на горячую линию администрации и компании, которая обеспечивает вывоз мусора – ТКО ООО «Эко-Сити». Начиная с октября прошлого года уже более семи тысяч человек обратились с просьбой сообщить график вывоза мусора и жалуются на несвоевременное выполнение компанией своих обязанностей.

Известно, что для ответов на заявки населения, увеличили даже количество операторов, которые обслуживают горячую линию. На данный момент известно, что ежедневно поступает около 300-400 звонков.

Руководство просит жителей края проявить терпение и снискохительно относиться к возникновению таких трудностей. Такие проблемы временны и возникли они из-за внедрения на рынок новой компании по вывозу мусора.