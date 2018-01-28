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Квартиры в Тюмени залило кипятком

Вчера, 22:00

28 января этого года, в воскресенье жители одной из тюменских многоэтажек проснулись под звуки стекающего по окнам кипятка. Так, жительница одной из квартир данного жилого дома Екатерина пожаловалась на потоп, который произошел ночью.

Женщина заявила, что проснулась от так называемого, "дождя" с потолка. Около 01:40 Екатерина вызвала сотрудников аварийных служб. Подождав до 4 утра женщина поняла, что насосы по доставке воды отключили, но вопрос того, кто будет платить за ремонт, остается открытым до сих пор.


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