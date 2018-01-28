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"Хорошо живём": В Надыме у горожан из крана течет "нефть"

Сегодня, 15:15

В Надыме горожане возмущены "гуталином", который бежит у них из водопроводного крана вместо воды, либо вода вообще отсутствует.

 В сообществе «Злой надымчанин» в социальной сети ВКонтакте жители города жалуются, что вода из крана либо бежит очень тонкой струей, либо она вообще не течет, а в санузлах они вообще бояться спускать воду. Подписчица сообщества Юлия сегодня опубликовала там видео, где видно, как в санузел при нажатии на кнопку для смыва по стенкам унитаза спускается какая-то жидкость, внешне очень похожая на нефть. Такое видео девушка записала в мебельном магазине «Алиса», расположенному по улице Проезд номер 1. Она утверждает, что в кране вода вообще отсутствовала, а в унитазе - лишь такая.

У жителей города достаточно много претензий к водоканалу, а терпения все меньше. Пост прокомментировали многие горожане со всего Надыма, которые жаловались как на отсутствие напора, так и на постоянно забитые фильтры и трубы. В конце они пришли к выводу, что необходимо подать общую петицию в соответствующие органы.


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