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В Чечне более 200 тысяч человек остались без света

Сегодня, 15:03

Как проинформировали сотрудники Министерства энергетики России, в Чечне более 200 тысяч человек остались без света. Причиной тому стало отключение трансформатора на ПС 110 кВ «Ойсунгур» (АО «Чеченэнерго»).

Согласно сообщению Министерства энергетики Российской Федерации по Чечне, 28 января в 11:32 на ПС 110 кВ «Ойсунгур» в результате активации защиты отключился трансформатор Т-1. Без света осталась часть граждан, проживающих в Ножай-Юртовском, Курчалоевском и Гудермесском районах. Примерно, без электричества сейчас числятся 223 тысячи жильцов.

По данным ведомства, мощность потребителей, выведенных из строя, равна 34 мегаваттам. Сейчас сотрудники аварийной организации проводят оперативные мероприятия по восстановлению электроснабжения трех районов Чечни. Когда именно будут окончены работы, не сообщается.


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