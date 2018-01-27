На Сахалине мужчину из аварийного жилья переселили к незнакомцам

Вчера, 20:30

Жителя Сахалина переселили к незнакомой семье из-за аварийного состояния его жилищной площади.

Местные СМИ сообщают, вместо двухкомнатной квартиры сахалинец получил место в однокомнатной и к тому же жить он вынужден в незнакомой семье. Мужчина обратился к сотрудникам правоохранительным органам с жалобой на нарушение его жилищного пространства.

По результатам судебного заседания, действия администрации города являются незаконными. На данный момент администрация района обязана предоставить сахалинцу другое место жительства.