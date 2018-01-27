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Прошло первое в 2018 году заседание общественного совета по ЖКХ

Сегодня, 11:19

На прошедшем заседании совета по ЖКХ оценили результаты проведенной работы совета за предыдущий год, отметили и наградили самых активных общественных деятелей, поговорили об энергосбережение, и определили мероприятия на этот год.

 На днях прошло первое в 2018 году заседание общественного совета по жилищно-коммунальному хозяйству с участием губернатора Владимирской области и первой вице-губернатора Владимирской области в сфере развития инфраструктуры ЖКХ и энергетики Лидии Смолиной.

Главной темой встречи стал вопрос сбережения электроэнергии. Уже разработана программа повышения сверхэффективности до 2022 года в 33 регионах, которая включает в себя все экономические отрасли. Во Владимирском регионе решили выделять каждый год 160 миллионов рублей из бюджета области для действия и развития программ по сбережению электроэнергии.

Лидия Смолина отметила, что на данный момент инвесторы возместили уже около половины затраченных на модернизацию оборудования средств, и это дает возможность повысить объем инвестиций. Помимо этого, выделяется значительное количество средств из государственного бюджета для модернизации электросетей.

Также, было разработано 14 программ в сфере водоотведения и водоснабжения, на что выделено 330 миллионов рублей, которые будут затрачены на строительство и модернизацию котельных и тепловых сетей.


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