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В Красноярске из кранов течёт коричневая горячая вода

Вчера, 17:16

Жители Красноярска обращают внимание на состояние воды в городе. По информации пользователей соцсети «ВКонтакте», на улице Воронова три часа назад вместо горячей воды из крана люди получили коричневую грязную жидкость. Информация с комментариями опубликована в одном из местных пабликов.

 Пользователи соцсети «ВКонтакте» в который раз рассказывают об инцидентах в сфере ЖКХ. На этот раз под прицел общественности попала вода в Красноярске. В идеальном варианте из крана авторы фото ожидали увидеть горячую воду, а получили вовсе не то, что хотели.

По мнению комментаторов, жидкость можно назвать по-другому, например: «темное нефильтрованое», «кристально чистая вода», «Пепси из-под крана». Люди обеспокоены также подачей кипятка вместо горячей воды. Помимо автора, ещё несколько человек подтвердили проблемы с цветом, запахом и температурой воды.

«У нас так же, кипяток краны», - подметила одна из комментаторов.

Официального ответа горводоканала по проблеме с поставкой воды пока нет. Жители улицы Воронова надеются, что им удастся увидеть действительно хорошую и чистую воду.


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