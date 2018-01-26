В Красноярске за снегоуборщиками проследят спутники ГЛОНАСС

Сегодня, 15:17

В Красноярске мотокультиваторы-снегоуборщики были подключены к ГЛОНАСС. Отныне за ними будут следить через каждый час с помощью спутниковой системы.

Данная инновация стала возможной благодаря мобильному трекеру с усиленным аккумулятором. Размером устройство достигает двух спичечных коробков.

Через каждый час устройство будет появляться на связи и передавать данные о местонахождении снегоуборщиков благодаря спутниковой системе ГЛОНАСС.

В Специализированном автотранспортном предприятии рассказали, что на данный момент уже имеется 25 трекеров, которые подключены к системе. Они будут вручены управляющим мотоблоками. Новая технология позволит производить контроль над рабочими, их передвижениями и сразу получать информацию об убранных участках. Затем можно будет провести полный анализ выполненной работы.