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Упрямая жительница Оренбурга лишила тепла несколько квартир

Сегодня, 14:37

Жительница Оренбурга самостоятельно перекрыла вентиль тепла у себя дома для нескольких квартир. После комиссия ТСЖ, проводя обход, не смогла попасть в ее квартиру. Конфликт решил Центральный суд Оренбурга.

 Конфликт между жителями одной из высоток Оренбурга решил Центральный суд. Постановлением пояснено, что жительница совершила неправомерные действия в двух случаях. Во-первых, при самовольном перекрытии вентиля теплоснабжения для соседей. Во-вторых, когда не впустила в квартиру комиссию ТСЖ. Теперь женщина, оставившая соседей из нескольких квартир в холоде, подала апелляцию. А Центральный суд Оренбурга обязал виновницу заплатить расходы, затраченные на оплату госпошлины и услуг.

К слову, стали известны подробности иска жителя Дании против бобров. Животные, по мнению заявителя, приносят вред деревьям, а компенсация должна составить до 40 тыс. евро. Суд решил, что редким бобрам сам обвинитель выплатит 4 тыс. евро.


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