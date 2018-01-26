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Житель Астрахани бросил свою квартиру из-за холода

Сегодня, 12:08

В жилом доме по улице Пороховая в Астрахани произошла авария отопительной системы. Один из жителей вынужден был покинуть свою квартиру из-за холода.

В Астрахани зафиксировано чрезвычайное происшествие в общежитии, которое расположено по улице Пороховой. На крыше здания произошел прорыв отопительной системы, горячая вода залила квартиры жителей. Сообщается, что из-за прорыва в некоторых квартирах обвалился потолок и произошло отслоение штукатурки на стенах.

Астраханские коммунальщики решили отключить жителям дома электричество, газ и воду. Такие меры предприняты для предотвращения дальнейших аварийных ситуаций в здании. После проведения обследования дома поставка всех коммунальных благ была возобновлена, не включили только отопление.

Коммунальщики сообщают, что еще в 2013 году данный дом был признан аварийным, но работы по ликвидации сложившейся ситуации не проводились. Некоторые жильцы стали выселяться их своих квартир из-за холода. Городские власти сообщили, что принято решение о сносе этого аварийного дома. Всех жильцов расселят, людям предложат различные варианты, из которых каждый сможет выбрать наиболее подходящий для себя.  

Многие жильцы не хотят покидать свои квартиры, так как не верят, что смогут получить взамен лучшее.


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