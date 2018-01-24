В Минстрое повысили штрафы на нарушения во время расселении аварийного жилья

Сегодня, 12:56

Сегодня, 24 января, Минстрой повысил штрафы для регионов за срыв установленного срока устранения недостатков в тех домах, которые вошли в программу переселения и расселения жильцов аварийных домов. Теперь сумма штрафа составляет 500 тысяч рублей, а была 100 тысяч.

Директор департамента городской среды Оксана Демченко в рамках селекторного совещания в Минстрое РФ рассказала, что в настоящее время в ведомстве имеется большое количество старых системных проблем. Их чиновники не решают уже очень долго. Это побудило Минстрой РФ к ужесточению ответственности в случае срыва сроков. В итоге ведомство решило повысить штраф со 100 до 500 тысяч рублей.

Оксана Демченко также добавляет, что данный указ уже подписал глава Минстроя Михаил Менем. Также уточняется, что, если срыв сроков расселения повторяется, то будет выписан ещё один штраф, размер которого составляет 500 тысяч рублей. Кроме этого, регионы будут выплачивать штрафы и за предоставление квартир с нестандартными планировками.