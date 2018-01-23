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В Казани 4 района останутся без света 24 января

Вчера, 23:57

В Казани 4 района останутся без света 24 января. Такие меры приняты в связи с запланированными профилактическими работами.

В сообщении указано, что без подачи электроэнергии останутся Советский, Кировский, Вахитовский и Приволжский районы. Местная энергетическая компания приносит свои извинения за предстоящие временные неудобства. Электроэнергия будет отключаться преимущественно в рабочее время суток с 9:00 до 18:00 по местному времени.

Со всеми точными адресами, на которых планируется отключение подачи электроэнергии можно ознакомиться на официальном интернет-портале Госкомитета РТ по тарифам.


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