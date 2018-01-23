С 23 по 26 января в Ростове пройдут веерные отключения света

Сегодня, 11:48

Жителям Ростова-на-Дону придется столкнуться с временными коммунальными издержками в период с 23 по 26 января. Из-за профилактических работ энергетикам придется провести веерное отключение света.

Подача электричества в Ростове будет прекращена с 09:00 до 17:00 по местному времени. Сегодня, 23 января, с коммунальными издержками столкнуться жители Вятской улицы. Завтра без света на протяжении аналогичного отрезка времени просидят жильцы Днепровского переулка. 25 января энергетики обрежут электричество на улице Туполева и в дачном товариществе «Восток». Последними без электроэнергии останутся жители улицы Щедрина.

Коммунальные издержки в Ростове спровоцированы необходимостью провести профилактические работы на линиях энергоснабжения города.