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Новосибирцы жалуются на некачественную снегоуборку сто раз в неделю

Вчера, 23:14

Жители Новосибирска регулярно жалуются в представительство коммунальной службы на плохую уборку снега на улицах и придворовых территориях. Частота обращений достигла 100 раз за последние семь дней.

На оперативном совещании 22 января руководитель ГЖИ Евгений Пономарев сообщил, что в городе очень частыми стали жалобы населения на некачественную уборку снега на улицах, тротуарах, а также возле многоквартирных домов. Частота поступлений официальных жалоб от жителей Новосибирска достигла 100 раз за последний семидневный период. Наряду с недостаточной уборкой, горожане недовольны протечкой крыш на некоторых домах, а также отсутствием ремонта в подъездах.

По словам Пономарева, снизилось количество коммунальных аварий, порывов теплотрасс. Это обстоятельство особенно радует, так как чтобы устранить порыв или аварию на тепло- и водопроводе, требуется много финансовых средств. А главное, что эти деньги должны быть в полном количестве всегда на счету в бюджете, так как ликвидация ЧП должна происходить в экстренном порядке.


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