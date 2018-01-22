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Обманутые дольщики в Рязани записали рэп-хит

Вчера, 19:12

YouTube пополнился новым рэп-хитом «Осторожно мошенники». Дольщики из Рязани пошли на кардинальные меры, после того как их «кинули» застройщики. Речь идет о долгострое ЖК «Виктория» строительной компании «Лидер».

Обманутые вкладчики, разочарованные в строительной фирме «Лидер», рассказали о своей ситуации. Всю суть проблемы дольщики изложили в тексте песни в стиле рэп. Также люди рассказали, какие проблемы с застройщиком их волнуют. Теперь на видеохостинге YouTube размещен «крик души» рязанцев, его оценили тысячи пользователей Интернета.

 

К слову, в Ростове-на-Дону сдали в эксплуатацию очередной проблемный многоэтажный дом. Быстрому заселению 168 семьями поспособствовали субсидии из облбюджета. За 2017 год три проблемных дома стали жилыми.


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