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В Тюмени в одной из школ случился потоп

Сегодня, 16:31

В Тюмени в одной из школ случился настоящий потоп. Это стало следствием порыва батарей на втором этаже здания, из которой хлынул кипяток.

Инцидент случился 22 января в тюменской школе №7. Потоки кипятка хлынули в помещения нижнего этажа. Они залили кабинет, где размещались школьные завучи, а также столовую.

Местные СМИ сообщают, аварию удалось ликвидировать за час. Также появилась информация, что она была вызвана перемерзанием батареи. Впрочем, многие уже высказывают сомнение, как это могло произойти, если подача тепла в Тюмени, согласно данным коммунальных служб, была проведена своевременно.

Сотрудники школы также подтверждают, что порыв батареи никак не связан с ударившими в Тюмени морозами. Видимо, это явилось проявлением обычного износа оборудования.

Следствием данного инцидента стало некоторое сокращение графика уроков. Но в целом на учебный процесс он никак не повлиял.


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