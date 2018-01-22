В Белогорске в Кузбассе отсутствует отопление в 30-градусный мороз

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Около 3 тысяч жителей села Белогорск в Куззбасе вынуждены мерзнуть уже четвертые сутки из-за отсутствия отопления в 30-градусный мороз.

В поселке Белогорск Кемеровской области с 18 числа отсутствует нормальное теплоснабжение из-за вышедшей из строя конвейерной ленты, которая была установлена в котельной менее полугода назад. Подача тепла нарушена во всех квартирах, школе, детском саду, в здании администрации, местном Доме Культуры. На данный момент из четырех котлов для подачи угля функционируют лишь два. Работники котельной вынуждены носить уголь в ведрах на четвертый этаж здания. Температура в квартирах 59 жилых домов поселка, в которых проживают 2 755 местных жителей, и во всех остальных зданиях Белогорска составляет всего 10-12 градусов.

Местная жительница рассказала, что сломанная котельная была построена в 2015 году, а функционировать начала осенью прошлого года. Изначально все было хорошо, работало исправно, а в конце декабря по ночам в зданиях начала падать температура. Сотрудники отопительного пункта уверяли, что проблема в батареях, которые необходимо заменить, но вскоре произошла поломка на котельной. Она утверждает, что сейчас их спасают только обогреватели.