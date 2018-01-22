VistaNews.ru


В Белогорске в Кузбассе отсутствует отопление в 30-градусный мороз

Сегодня, 15:38

Около 3 тысяч жителей села Белогорск в Куззбасе вынуждены мерзнуть уже четвертые сутки из-за отсутствия отопления в 30-градусный мороз.

В поселке Белогорск Кемеровской области с 18 числа отсутствует нормальное теплоснабжение из-за вышедшей из строя конвейерной ленты, которая была установлена в котельной менее полугода назад. Подача тепла нарушена во всех квартирах, школе, детском саду, в здании администрации, местном Доме Культуры. На данный момент из четырех котлов для подачи угля функционируют лишь два. Работники котельной вынуждены носить уголь в ведрах на четвертый этаж здания. Температура в квартирах 59 жилых домов поселка, в которых проживают 2 755 местных жителей, и во всех остальных зданиях Белогорска составляет всего 10-12 градусов.

Местная жительница рассказала, что сломанная котельная была построена в 2015 году, а функционировать начала осенью прошлого года. Изначально все было хорошо, работало исправно, а в конце декабря по ночам в зданиях начала падать температура. Сотрудники отопительного пункта уверяли, что проблема в батареях, которые необходимо заменить, но вскоре произошла поломка на котельной. Она утверждает, что сейчас их спасают только обогреватели.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.