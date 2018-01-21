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Новосибирцу отключили батареи при уличной температуре минус 36 °C

Сегодня, 11:33

Жителю Новосибирска в квартире отключили батареи при уличной температуре минус 36 градусов по Цельсию. Об этом 21 января заявил проживающий на последнем этаже дома жилец Дмитрий. Как он сообщает, температура в жилпомещении упала ещё вчера.

"Мне пришлось позвонить специалисту, а он начал мне говорить, что у него на руках нет определённого проекта, хотя я помню, что передавал этот документ ему лично в руки. Поэтому это его проблемы, если он его потерял. И сказал, что сможет разобраться с проблемой не раньше понедельника. Получается, всё это время я буду находиться в квартире и попросту мёрзнуть", - поделился житель квартиры. Сам же теплотехник Сергей Бронников уверен, что в этой ситуации виноват жилец, так как переделал под себя всю систему отопления без всякого рода официальных договоров и разрешений. Обычная схема отопления работает без сбоев и в нужном русле.


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