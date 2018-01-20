Киев восстановил водоснабжение в ЛНР

Вчера, 23:42

В столице Украины сообщили о том, что водоснабжение будет восстановлено. Данное событие случилось в связи с возобновлением снабжения энергетикой Луганскую народную республику.

Ориентируясь на информацию, опубликованную на сайте министерства по вопросам временно оккупированных территорий, становится известно, что на Петровской насосной станции проведены восстановительно-аварийные работы.

Напомним, что вышеупомянутая станция обеспечивает водой жителей Луганской народной республики и ближайших населенных пунктов.