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741 населенный пункт обесточен в Украине из-за снегопада

Вчера, 23:07

Из-за погодных условий больше 700 населенных пунктов Украины обесточены. Снег и сильные порывы ветра стали причиной обрыва электросетей.

Самой сложной считают ситуацию в Одесской области, где на данный момент без электричества остались около 500 домов.

Из-за непогодных условий на Украине перекрыто огромное количество дорог. А вот в расчистке автотрасс принимает участие не малое количество техники.

За последние 24 часа было освобождено из так называемого "снежного плена" 505 автотранспортных средств и больше тысячи человек.

Юг Украины "славится" своими гололедицами.


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