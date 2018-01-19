741 населенный пункт обесточен в Украине из-за снегопада

Вчера, 23:07

Из-за погодных условий больше 700 населенных пунктов Украины обесточены. Снег и сильные порывы ветра стали причиной обрыва электросетей.

Самой сложной считают ситуацию в Одесской области, где на данный момент без электричества остались около 500 домов.

Из-за непогодных условий на Украине перекрыто огромное количество дорог. А вот в расчистке автотрасс принимает участие не малое количество техники.

За последние 24 часа было освобождено из так называемого "снежного плена" 505 автотранспортных средств и больше тысячи человек.

Юг Украины "славится" своими гололедицами.