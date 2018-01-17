В Казани в отношении «Водоканала» возбудили дело из-за затопленного канализацией двора

Вчера, 18:43

В Казани в отношении должностного лица «Водоканала» возбудили дело об административном правонарушении из-за затопленного канализацией двора и одного из домов.

Сотрудники прокуратуры во время проверки на улице Гудованцева выяснили, что сточные воды из канализационного колодца подтапливают внутридомовую часть дома №43, а точнее его первый подъезд. Информацию об этом сообщает пресс-служба городского ведомства.

Как выяснилось позже, причиной такого затопления стало загрязнение колодца. Оказалось, что за сетями должно следить казанское предприятие «Водоканал». В конечном итоге сотрудники прокуратуры решили в отношении должностного лица возбудить дело об административном правонарушении.

Уточняется, что была проведена проверка, результаты которой уже отправили в Административную городскую комиссию.