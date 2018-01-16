VistaNews.ru


Жителей Ростова напугала ржавая вода из крана

Вчера, 23:01

В Сети появилось видео, размещенное жителями Ростова. Население Ливенцовки возмущены ржавой водой, которая течет из их водопроводных кранов.

Ростовчане обеспокоены появлением ржавой воды в кранах. Особенно ярко видно по комментариям, что данная ситуация наблюдается в квартирах Ливенцовского микрорайона на западе Ростова. Пользователи пишут, что такой цвет может быть связан с периодическим отключением подачи воды. Один из жителей не постеснялся и снял на видео поток оранжево-коричневого цвета, который льется из крана в ванной.

Эту воду нельзя употреблять в пищу. Под видео появились и отзывы соотечественников. Некоторые советуют подождать несколько минут, чтобы коричневатость сошла, а потом использовать воду. Хотя другие говорят, что вода чистая, но от нее исходит странный зловонный запах, который невозможно терпеть.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.