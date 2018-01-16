Жителей Ростова напугала ржавая вода из крана

Вчера, 23:01

В Сети появилось видео, размещенное жителями Ростова. Население Ливенцовки возмущены ржавой водой, которая течет из их водопроводных кранов.

Ростовчане обеспокоены появлением ржавой воды в кранах. Особенно ярко видно по комментариям, что данная ситуация наблюдается в квартирах Ливенцовского микрорайона на западе Ростова. Пользователи пишут, что такой цвет может быть связан с периодическим отключением подачи воды. Один из жителей не постеснялся и снял на видео поток оранжево-коричневого цвета, который льется из крана в ванной.

Эту воду нельзя употреблять в пищу. Под видео появились и отзывы соотечественников. Некоторые советуют подождать несколько минут, чтобы коричневатость сошла, а потом использовать воду. Хотя другие говорят, что вода чистая, но от нее исходит странный зловонный запах, который невозможно терпеть.