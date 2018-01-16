В Кемеровской области жителей просят не пить водопроводную воду

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Администрация города Тайга Кемеровской области, убедительно просит жителей не употреблять водопроводную воду в качестве питья или при варке пищи. В воде специалисты в третий раз за последние полгода обнаружили недопустимое и вредное для здоровья содержание марганца.

Привлеченные к проблеме ученые пока не могут определить причину возникновения в реке Яя, питающей городские водные коммуникации, вредных веществ. На данное время, под ледяной покров реки продолжается нагнетание кислорода, однако положение остается чрезвычайным. В городе организован подвоз питьевой воды из соседних территориальных формирований. По мнению ученых из Томского университета, вредные добавки имеют природное происхождение, однако не исключено влияние некоторых предприятий.

Продолжается подбор необходимых для очистки воды сорбентов. Те, что были применены в аналогичной ситуации летом прошлого года, оказались малоэффективными. Городские власти советуют жителям не употреблять водопроводную воду впредь до особых распоряжений. Одновременно началась экстренная реконструкция местной насосной станции. На эти цели из местного бюджета выделено 140 миллионов рублей.