VistaNews.ru


В Белгороде завтра отключат воду в микрорайоне «Спутник»

Вчера, 20:37

«Водоканал» Белгорода сообщает об отсутствии водоснабжения в период 15 января с 9:30 до 13:30. Причиной стало проведение работ по замене задвижки. Жителей микрорайона «Спутник» просят запастись водой и с пониманием отнестись к работе сотрудников «Водоканала».

Завтра, 15 января жители Белгорода из микрорайона «Спутник» будут вынуждены испытать некоторые неудобства. Причиной отключения воды в «Водоканале» назвали замену задвижки.

Согласно данным, водоснабжение будет прекращено в 9:30 и будет возобновлено в 13:30 без предупреждения. Так, холодной воды не будет на 1-ом, 2-ом и 3-ем Солнечных переулках, переулках Рассветных, Вольных, Огородных, улицах Извилистой и Раздобаркина. Руководство «Водоканала» города Белгород приносит извинения за неудобства.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.