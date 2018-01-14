В Белгороде завтра отключат воду в микрорайоне «Спутник»

Вчера, 20:37

«Водоканал» Белгорода сообщает об отсутствии водоснабжения в период 15 января с 9:30 до 13:30. Причиной стало проведение работ по замене задвижки. Жителей микрорайона «Спутник» просят запастись водой и с пониманием отнестись к работе сотрудников «Водоканала».

Завтра, 15 января жители Белгорода из микрорайона «Спутник» будут вынуждены испытать некоторые неудобства. Причиной отключения воды в «Водоканале» назвали замену задвижки.

Согласно данным, водоснабжение будет прекращено в 9:30 и будет возобновлено в 13:30 без предупреждения. Так, холодной воды не будет на 1-ом, 2-ом и 3-ем Солнечных переулках, переулках Рассветных, Вольных, Огородных, улицах Извилистой и Раздобаркина. Руководство «Водоканала» города Белгород приносит извинения за неудобства.