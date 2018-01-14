Дома Новомосковска остались без отопления

Вчера, 18:11

Дома в Новомосковске остались без отопления. Причиной стал порыв трубы. На месте работают специалисты. Ведутся срочные работы. Время окончания работ неизвестно.

Порыв трубы теплоснабжения в Новомосковске стал причиной отсутствия теплоподачи в части домов Новомосковска. Так, авария произошла около 14:00 мск на Донском проезде. В ходе диагностировали проблемы. Установлено, что порыв был спонтанным и участок теплосети был в исправном состоянии, поскольку ремонтные работы проводились на участке летом 2017 года.

На данный момент ситуация под контролем аварийных служб и властей города. Батареи уже холодеют в 5-ом и 6-ом микрорайонах, в микрорайоне Залесном и на Трудовом проезде. В единой диспетчерской службе Новомосковска сообщили о проведении срочных ремонтных работ на проблемном объекте.