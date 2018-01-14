По Карачаевской улице перекрыли движение из-за прорыва трубы с кипятком

Сегодня, 14:23

Утром воскресенья в Невском районе (Санкт-Петербург) произошла коммунальная авария. Прорвало трубу с кипяченной водой, из-за чего было перекрыто движение по улице Караваевской.

По сообщениям пресс-службы "Теплосети СПБ" около 8:30 по местному времени возле дома №16а, который расположен на улице Караваевская, произошел прорыв трубы. Горячая вода, сочившая из источника, вылилась на проезжую часть и утопила газон. Вследствие аварии движение по улице было перекрыто.

Перекрыли участок улицы от "Ленты" до метро. Также слышен непрекращающийся сигнал тревоги. Об этом сообщили свидетели, проживающие в той местности.

Представители "Теплосети" отметили, что перекрыта правая часть улицы. На данный момент там работает бригада специалистов и специальная техника, очищающая дорогу дабы впредь не образовался гололед.