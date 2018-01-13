Жители Волгограда обнаружили «врата ада»

Вчера, 19:39

Зимой волгоградские теплосети обогревают не только квартиры и социальные объекты, но и улицы города. Жители Волгограда нашли "врата ада" и опубликовали фото в соцсети.

Неравнодушный житель Волгограда вместе со специалистом по энергоэффективности с помощью тепловизора сделал фото трубы системы теплоснабжения, лишенной элементарной изоляции. На одном из снимков был запечатлен настолько интенсивный желтый цвет фона над теплокоммуникационными трубами, что пользователи соцсетей ее назвали «вратами ада». Жителей возмущает то, что при непомерных коммунальных платежах они не могут довольствоваться элементарным теплом в своих квартирах, зато местные коммунальщики активно отапливают открытый воздух на улице вследствие отсутствия защитного изоляционного слоя на теплотрассах.

Сотрудники теплоснабжающей организации прокомментировали сложившуюся ситуацию и пояснили возмущенным потребителям, что на этом участке в самое ближайшее время запланирован ремонт трубопровода, а размер коммунальных платежей не зависит от потерь, возникающих от утечки тепла из теплотрассы.