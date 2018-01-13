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В Волгограде дорожные службы опять кладут асфальт прямо на снег

Вчера, 17:01

В Центральном районе Волгограда дорожные службы опять кладут новый асфальт прямо на снег и заснеженную землю при температуре воздуха -10 градусов по Цельсию. Происходило это сегодня, 13 января, на Невской улице.

Однако, как уточняется, в такие низкие минусовые температуры укладывать асфальтобетонную смесь действительно можно. Но исключительно до температуры -10, не используя специальные добавки и смеси. В данном случае не известно, соблюдают ли сотрудники дорожной волгоградской службы все условия правильной укладки дорожного покрытия.

Как добавляют некоторые местные информационные агентства, таким образом чиновники решили ускоренными темпами подготовиться к приезду «высоких гостей» и высших российских чинов. Речь идёт о пренебрежении качеством в пользу скорости.

В Волгограде 2 февраля будет отмечаться 75-летие победы в Сталинградской битве. Считается, что город посетит Путин и целые официальные делегации, которые состоят из самых главных государственных чиновников. Все политики будут проезжать как раз по Невской улице, где укладывают асфальт в 10-градусный мороз прямо на снег.


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