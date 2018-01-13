В Перми без воды останутся жители 22-х домов

Сегодня, 15:08

В Перми 16 января от системы подачи холодной воды будут отключены жители 22-х домов, которые находятся в Орджоникидзевском районе города. Информацию об этом рассказали в предприятии «Новогор-Прикамье».

Известно, что отключение от системы холодного водоснабжения начнётся 16 января утром, примерно в 09:00. Без воды останется ряд домов на улицах Газонная, Косякова, Кронита и Лаврова.

В «Новогор-Прикамье» уточняется, что люди останутся без водоснабжения на целые сутки. Возобновят водоснабжение в 09:00 уже 17 января. Также известно, что это отключение холодной воды является плановым и будет проводиться для возможности провести ремонты на трубах.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону водопровод жилищного комплекса «Платов» решили проложить через всё Ростовское море. Городские чиновники уже успели даже подготовить два необходимых для этого проекта.