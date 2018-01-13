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Дорожники шокировали жителей Владикавказа новой технологией ремонта

Сегодня, 12:28

Во Владикавказе сотрудники дорожной службы продемонстрировали совершенно уникальную технологию ремонта асфальтно-бетонного покрытия. Работы проводят просто в морозную погоду – жители города шокированы.

 В Сети появились многочисленные видеосюжеты, которые показывают, как сотрудники дорожной службы во Владикавказе ремонтируют асфальт в мороз. Автовладельцы из Кузбасса уверены, что такой ремонт дороги будет ненадолго, так как условия не позволят новому асфальту пролежать достаточно долго без повреждений. Процесс укладки нового асфальта на мокрую дорогу в мороз был отснят многими гражданами и уже обсуждается в социальных сетях.

Среди комментариев есть и такие, что, вероятно, дорожники применяют ультрановые технологии по ремонту дороги в непогоду. Но большинство пользователей шокировано и называют данный поступок колоссальнейшей отмывкой финансов. Также россияне из разных регионов страны сообщили, что аналогичные работы проводятся коммунальщиками не только во Владикавказе, но даже в Москве и некоторых мегаполисах.


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