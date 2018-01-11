В Волгограде и Волжском к новостройкам провели новые дороги

Вчера, 19:45

Госпрограмма «Жилище» активно внедряется в Волгограде и Волжском. Так, к новостройкам был сделан отрезок дороги длиной в 2,16 км. Теперь владельцы квартир в ЖК «Радужный» в полной мере могут оценить начатую в 2014 роботу губернатора Андрея Бочарова.

В рамках госпрограммы «Жилище» был проведен проезд до нового микрорайона. В ходе работ по строительству дорожного покрытия было проделано много работы, например, автопуть длиной в 2.16 км в ЖК «Радужный». Известно, что губернатор Андрей Бочаров в 2014 году начал реализацию программы, которая ныне уже имеет плоды для жителей.

Граждане позитивно оценивают новые тенденции укрепления ЖКХ в области. Также люди рады видеть изменения в социальной инфраструктуре. Новостройки стали идеальными для нужд современных семей с детьми.

В прошлом году объем финансирования проектов по строительству дорог, детских садов в новых жилых районах составил около 570 млн рублей.