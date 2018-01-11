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Сотни домов в Ростове останутся без света на несколько дней

Вчера, 18:55

Более сотни домов в Ростове-на-Дону останутся без света в течение нескольких дней. Причиной таких мер стали ремонтно-восстановительные работы.

Отключения начались уже сегодня, 11 января. Компания «Донэнерго» намерена провести серьёзный комплекс работ, чтобы в дальнейшем не случалось перебоев с предоставлением услуг. Завтра, 12 января, отключения пройдут на ул. Минераловодская, Республиканская, Никитина и Депутатской. Также не будет света в пер. Рыбном и Собино. Планируется восстановить подачу электроэнергии к 16:00 по местному времени. Плановое отключение также произойдёт 15 января (с 9:00 до 17:00), 16 января (с 9:00 до 17:00). Планируется также проводить ремонтные работы и 17-19 января.

С более детальной информацией можно ознакомиться на официальном интернет-портале АО «Донэнерго».


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