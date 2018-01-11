Бюджет Кургана заплатит за уборку «невидимого» снега 268 млн рублей

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Бюджета Кургана заплатит за уборку «невидимого» снега 268 млн рублей. Соответствующий контракт уже подписан городской администрацией.

В сообщении указано, что в 2018 году лишь одна компания в Кургане может заняться уборкой снега. Соответственно, она выставила огромную сумму городским властям, а именно – 268 миллионов рублей. За зимний период, с улиц Кургана планируется вывести 100 тысяч тонн снега. Это обойдётся бюджету в 24 миллиона рублей. Снег будет вывозиться на расстояние от 8 до 18 километров. Чтобы посыпать дороги солью и песком, власти потратят 57 миллионов. На летний период заложили в бюджет 42 миллиона. В эту сумму войдут работы по уборке территорий, полив цветов и деревьев, стрижка газона и т.д. На строительство и ремонт дорог выделили 108 миллионов рублей. В эту же сумму входит и вывоз мусора. Самую незначительную часть средств потратят на утилизацию бродячих животных – 100 тысяч рублей.