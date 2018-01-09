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В Ярославле стартовало онлайн-голосование по проекту «Решаем вместе»

Вчера, 20:33

В Ярославле 9 января стартовало онлайн-голосование по проекту городского благоустройства под названием «Решаем вместе».

В ходе голосования, местные горожане определят зоны, которые городские власти благоустроят. Чтобы отдать свой голос, необходимо зайти на сайт, выбрать район, округ и т.д., а потом подтвердить свой выбор смс-кодом, который придёт на мобильное устройство. Глава проекта Евгений Чуркин напоминает гражданам, что интернет-голосование будет проходить до 31 января включительно. После подведения итогов, будет составлен проект благоустройства тех или иных зон. Официально власти назовут места 18 марта.

Помимо интернета, свой выбор можно сделать и в специально отведённых местах по городу: в Доме культуры, многофункциональных центрах, а также администрациях, где установлены урны.


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