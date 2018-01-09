В Зауралье перед отопительным сезоном разворовали трубопровод

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Как проинформировала пресс-служба прокуратуры Зауралья, перед отопительным сезоном разворовали трубопровод. Инцидент зафиксирован в Курганской области в городе Петухово.

Прокуратура Курганской области провела проверку исполнения требований законодательства при подготовке предприятий, занимающихся теплоснабжением, к отопительному сезону. Было установлено, что в Петухово «Городские тепловые сети» не провели необходимых мероприятий по подготовке теплосетей и не рассчитались с поставщиками теплоресурсов.

Такие результаты проверки повлекли за собой ревизию финансово-хозяйственной деятельности компании с участием представителей контролирующих органов. Также выявили факт незаконного демонтажа и реализацией трубопровода МУП. Вес труб составляет пять тонн, в результате размер ущерба превышает сумму в 900 тысяч рублей. Открыто уголовное дело в отношении экс-директора «Городских тепловых сетей», проводится следствие.