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В Астрахани прорвало трубу и вода затопила целую улицу

Сегодня, 14:21

Сегодня в Астрахани прорвало трубу с холодной водой, в результате сильно затопило всю улицу. Инцидент зафиксирован в Кировском районе в Первом Кореновском переулке.

Сегодня, 8 января, в Кировском районе Астрахани серьезно прорвало трубу, по которой шла холодная вода. В результате инцидента был затоплен Первый Кореновский переулок, а также дворы домов и подвалы. Сообщение о ЧП появилось на просторах социальных сетей, где пользователи активно обсуждают ситуацию. На место оперативно прибыли сотрудники местного водоканала, которые перекрыли течь и уехали. Без воды остались граждане, проживающие в поселке Новоначалово.

В соцсети люди сообщают, что не могут установить, кто из компетентных органов должен отвечать за ремонтные мероприятия на данном участке. В результате проблема не осталась разрешенной, и что горожанам делать с затоплением, никто не знает.


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