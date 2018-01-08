На Ставрополье жители аварийного дома опасаются за свою жизнь

Сегодня, 11:15

В городе Ессентуки Ставропольского края жители аварийного дома безуспешно добиваются от властей ремонта или переселения в другое жильё. Горожане всерьёз опасаются за свою безопасность, поскольку с каждым днём здание всё больше разрушается.

Уже сейчас крыша в доме протекает, а кирпичи падают жильцам просто «на головы». Постройка покрыта ужасными трещинами, но управляющая компания отказывается делать в ней ремонт до тех пор, пока не будет проведена строительная экспертиза. Последнюю требуют оплатить за счёт обитателей дома. Тем временем, условия проживания здесь ухудшаются с каждым днём. Горожане боятся, что один момент потолок просто обрушится и похоронит их под собой. Жильцы уже направили муниципальным властям обращение с просьбой разрешить их проблему, но пока на него никто не отреагировал.

Ранее мы писали, что в Воронеже планируют полностью снести все аварийные дома до конца 2018 года. В числе таковых числятся 56 зданий.