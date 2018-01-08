В Барнауле на улице Советской Армии произошла коммунальная авария

Сегодня, 10:21

В Барнауле на улице Советской Армии, 144, случилась сильная коммунальная авария. Там прорвало трубу. Отмечается, что на перекрёстке улиц Краснознамённой Бригады и Советской Армии затруднено движение.

Кроме этого известно, что без водоснабжения из-за порыва трубы остались несколько жители нескольких домов и всего семь административных зданий.

В результате случившейся коммунальной аварии, на данном участке автодороги образовалась сильная наледь, которая затрудняет движение машин.

Дорожные службы в скором времени займутся устранением последствий прорыва на дороге. В свою очередь, сотрудники водоканала уже занимаются устранением порыва.