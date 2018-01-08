VistaNews.ru


В Барнауле на улице Советской Армии произошла коммунальная авария

Сегодня, 10:21

В Барнауле на улице Советской Армии, 144, случилась сильная коммунальная авария. Там прорвало трубу. Отмечается, что на перекрёстке улиц Краснознамённой Бригады и Советской Армии затруднено движение.

Кроме этого известно, что без водоснабжения из-за порыва трубы остались несколько жители нескольких домов и всего семь административных зданий.

В результате случившейся коммунальной аварии, на данном участке автодороги образовалась сильная наледь, которая затрудняет движение машин.

Дорожные службы в скором времени займутся устранением последствий прорыва на дороге. В свою очередь, сотрудники водоканала уже занимаются устранением порыва.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.