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В Екатеринбурге полностью затопило улицу Бардина из-за прорыва

Вчера, 16:38

В Екатеринбурге полностью затопило улицу Бардина. Причиной стал прорыв трубопровода.

Сейчас ул. Бардина буквально плавает. Очевидцы публикуют соответствующие фотографии в местных пабликах в социальных сетях. Но снимках отчётливо видно, как улица попросту «утонула». Вдобавок, из-за ЧП, несколько домов остались без водоснабжения. Региональное отделение МЧС заявляет, что инцидент произошёл ещё в утреннее время 7 января. Для ликвидации прорыва трубопровода городской «Водоканал» выделил 5 сотрудников, а также 1 единицу техники. Улицу Бардина также расчищают дорожно-уборочные машины, так как вода замерзает и образуется гололедица.


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