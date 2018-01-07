Жители Волгограда устроили огромную мусорную свалку во дворе

Сегодня, 15:09

Жительница дома №3, который находится в Ворошиловском районе Волгограда, опубликовала в социальных сетях снимок образовавшейся мусорной свалки во дворе Рабоче-Крестьянской улицы, подписав его жалобой на своих соседей.

Как выяснилось, мусорные баки, которые когда-то стояли там, были перенесены на новое место буквально в нескольких метрах от старого. Но некоторые жители дома по-прежнему бросают пакеты с бытовыми отходами на бывшем месте стоянки контейнеров.

По словам девушки, жалующейся на соседей, ситуация происходит уже около года. Мусорные пакеты то и дело разрывают бродячие собаки, разнося мусор по всему двору. Методы борьбы с подобным безобразием не помогают. Люди не реагируют на замечания, а письма, которые отправлены в специальные организации по вопросам благоустройства улиц и вывозу мусора, попросту игнорируют.

Волгоградка также заявляет, что летом от собственноручно сделанной людьми свалки распространяется невыносимая вонь. Какими еще способами бороться с данной проблемой, жительница даже не представляет.