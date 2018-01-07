В Воронеже уже месяц не вывозят мусор возле детской площадки

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В Воронеже по адресу: улица Машиностроителей, целый месяц не вывозят мусор, который уже переполнил помойку во дворе жилого дома.

В социальных сетях одна из жительниц Воронежа, Екатерина Вишнякова опубликовала снимки, на которых изображена, по всей видимости, забытая организациями по вывозу мусора помойка во дворе дома, который находится в районе Пивзавода. Огромный мусорный бак уже не может принимать в себя бытовые отходы. На протяжении месяца мусор накапливался и никто за ним так и не приехал.

Стоит отметить, что зловонное место находится прямо возле детской площадки. Пользователи, увидев данное фото, с сарказмом отметили, что в данном городе "все лучшее детям".

Остается лишь ждать, когда после публикации в местных СМИ, организации, занимающиеся подобным вопросом, обратят внимание на свалку. Ведь подобный случай уже происходил в Воронеже. Тогда проспект Труда был завален опилками, сучьями и ветками после мероприятий по уничтожению тополей. И лишь после опубликованных жалоб горожан на местном интернет-портале, коммунальщики предприняли действия по очистке двора.