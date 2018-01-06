VistaNews.ru


Жители Сызрани из 12 домов остались без тепла и горячей воды

Вчера, 16:13

В районе Монгоры 12 домов остались без тепла и горячей воды. ЧП произошло из-за коммунальной аварии на тепловой подстанции №4. На месте работают аварийные службы. Ситуацию курирует глава города Николай Лядин.

В 12 домах города Сызрань отсутствует отопление и горячая вода. Свою работу приостановила около 13:00 по местному времени тепловая подстанция №4. Горячей воды и тепла нет в домах по проспектам 50 лет Октября, Королева и Гагарина. Причиной отсутствия коммуникации власти города назвали серьезную аварию.

Последствиями на данный момент занимаются специальные службы во главе с мэром города Николаем Лядиным. Жители района Монгоры надеются на быстрое восстановление деятельности теплоподстанции.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.