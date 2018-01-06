Жители Сызрани из 12 домов остались без тепла и горячей воды

Вчера, 16:13

В районе Монгоры 12 домов остались без тепла и горячей воды. ЧП произошло из-за коммунальной аварии на тепловой подстанции №4. На месте работают аварийные службы. Ситуацию курирует глава города Николай Лядин.

В 12 домах города Сызрань отсутствует отопление и горячая вода. Свою работу приостановила около 13:00 по местному времени тепловая подстанция №4. Горячей воды и тепла нет в домах по проспектам 50 лет Октября, Королева и Гагарина. Причиной отсутствия коммуникации власти города назвали серьезную аварию.

Последствиями на данный момент занимаются специальные службы во главе с мэром города Николаем Лядиным. Жители района Монгоры надеются на быстрое восстановление деятельности теплоподстанции.