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Собянин отчитался о ходе капремонта в Москве за 2017 год

Сегодня, 13:24

Мэр Москвы Сергей Собянин продолжает на своей странице в социальной сети подводить итоги прошлого года. Сегодня градоначальник отчитался о ходе капитального ремонта в столице.

По словам Собянина, в прошлом году поправка на программу реновации, создала определенные объективные трудности в капитальном ремонте. Однако благодаря некоторым новациям в производственных процессах, удалось капитально отремонтировать 21 миллион квадратных метров жилой площади. Московские пенсионеры, как и обещалось, были освобождены от взносов на капремонт.

Столичный градоначальник особо подчеркнул, что в прошедшем году удалось достичь рекорда по замене лифтов. В жилых домах москвичей появилось поле пяти тысяч новых, современных лифтов. Они отличаются особым контролем безопасности. В этом году в столице не останется лифтов, которые прослужили более четверти века. В трех с половиной тысяч столичных дворов была произведена реконструкция.


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