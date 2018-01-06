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Жители Воронежа готовят бунт из-за вони в канализации

Сегодня, 12:56

В Воронеже жители одной из многоэтажки близки к бунту из-за невыносимой вони, которая исходит из засоренной канализации. При этом работники коммунальных служб уже несколько месяцев не могут или не хотят устранить проблему.

Возмущенные жители пишут и звонят во все инстанции, однако зловонные миазмы продолжают распространяться по подъездам и квартирам. Товарищество собственников жилья постоянно привлекают к работам коммунальщиков, однако те лишь жалуются на объективные трудности, связанные с планированием дома при его постройке. По их мнению, проблема неустранима, так как трубы глубоко забетонированы.

Жители самостоятельно пробовали привлечь к работам частные бригады, однако по существующему положению это делать запрещено. Ситуация становится патовой. Одни не могут, другие – не хотят, а в результате страдают жильцы. Дети вынуждены жить в неблагоприятных условиях. Они стали все чаще жаловаться на головную боль и тошноту. Люди с ужасом ждут приближения лета, когда жара сделает жизнь невыносимой.


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