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Блогер из Нальчика пожаловался на «катастрофическую» дорогу

Сегодня, 13:47

Блогер Олег Доценко раскритиковал на своем YouTube-канале дорожное полотно в Нальчике на улицах Щаденко и Нахушева, назвав его «катастрофическим». Автомобилистам приходится демонстрировать высший пилотаж езды за рулем, дабы не угодить в глубокие ямы.

В настоящее время видеоролик Олега Доценко посмотрели более 3 тысяч пользователей. Интернет-сообщество разделяет негодование блогера из Нальчика, критикующего местные автотрассы. Больше всего сеть шокировал отрезок дорожного полотна на улицах Щаденко и Нахушева. Автомобилистам приходится ехать метр пути, а потом на определенное время притормаживать, просчитывая дальнейший и наиболее безопасный маршрут.

Соавтор видео утверждает, что после езды по дорогам Нальчика ей пришлось потратить 30 тысяч рублей на ремонт своего автомобиля. Доценко и его аудитория назвали состояние улиц Щаденко и Нахушева «катастрофическим», не особо восхваляя и остальные городские автотрассы.


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