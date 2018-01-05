В 2018 году впервые на московские улицы выехала снегоуборочная техника

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За минувшую ночь в столице России глубина выпавшего снега увеличилась на 2-3 сантиметра. В связи с этим уже пятничным утром на улицы Москвы выехала снегоуборочная машина.

Заместитель мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что на данный момент специальная техника по расчистке дороги занята обработкой тротуаров от результатов снежной непогоды. Также организованы мероприятия направленные на очистку фасадов зданий и крыш. В первую очередь идут образовательные учреждения, здравоохранения, культуры, торговли и спорта. То есть самые посещаемые и людные места.