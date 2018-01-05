Во Владивостоке жители многоэтажки с прошлого года сидят без воды

Сегодня, 09:09

Во Владивостоке жители многоэтажного дома встретили Новый год и продолжают по сей день оставаться без холодной и горячей воды. Видимо, для коммунальщиков и сотрудников управляющей компании новогодние каникулы это «святое».

Инцидент случился в самый канун Нового года. В квартире верхнего этажа прорвало трубу, когда ее жильцы уехали в неизвестном направлении и на неопределенный срок. Нижние квартиры стало заливать. Люди позвонили в аварийную службу. Аварийщики приехали и попросту отключили стояк от снабжения холодной и горячей водой. Перед новогодней ночью телефон диспетчеров управляющей компании молчал.

На данный момент ситуация не изменилась. Жители сидят без воды. В ответ на жалобы и обращения во все инстанции людям сообщали, что для устранения аварии необходимо вскрывать квартиру, где произошел прорыв. Однако только в присутствии представителей управляющей компании, которые, видимо, намерены «честно» отгулять все 10 дней новогодних каникул.