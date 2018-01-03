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В Новозыбкове Брянской области 65 семей готовятся стать новоселами

Сегодня, 13:00

В Брянской области активно продолжается строительство жилых многоэтажек. В 2018 году 65 семей Новозыбкова станут новоселами.

Первый жилой 2-этажный комплекс на 20 квартир возводится на Набережной улице Новозыбкова. Параллельно на улице Первомайской строится 5-этажка на 45 квартир. По состоянию на старт 2018 года закончен этап заложения фундамента новых жилых комплексов. Сейчас строители прокладывают инженерные коммуникации и проводят кровельные работы.

Предполагается, 65 семей Новозыбкова Брянской области станут новоселами в 4 квартале наступившего года.


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