Жители Северного округа 3 января «померзнут» без отопления

Вчера, 21:31

3 января жителям Северного округа временно будут приченены неудобства. Согласно информации пресс-службы администрации Архангельска, будет снижена подача тепла, причиной станет устранение наполадок теплотрубопровода.

Стало известно, что завтра в Архангельске в жилищах Северного округа планируется снижение уровня теплоподачи. Такой шаг решили предпринять в администрации города, причиной чего стала поломка на теплотрубопроводе.

Чиновники утверждают, что люди не ощутят особых изменений. Однако горожане настроены скептично и боятся, что зимой останутся без тепла.