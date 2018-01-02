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Ульяновцы штурмовали «Контакт-центр» в 2018 году уже 350 раз

Вчера, 20:09

350 раз обращений ульяновцев зарегистрировали сотрудники «Контакт-центра». Основным вопросом обращений стал первоянварский порыв трубопровода на улице Аблукова.

В Ульяновске работает «Контакт-центр». Задачи учреждения: принимать, регистрировать и передавать сообщения в соответствующие службы. Так, согласно статистическим данным, в 2018 году зафиксировано более 350 обращений горожан. Основной проблемой для обращений стал порыв водопровода на улице Аблукова. Службы среагировали быстро, и порыв был ликвидирован.

Замглава администрации Ульяновска Вадим Андреев напоминает, что дорожные бригады дежурят круглосуточно и готовы к любым изменениям погоды. Также власти отмечают, что сервис специально создан для людей и продолжит работу и далее, поскольку польза от него заметная.


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